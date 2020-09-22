Sertaslan'dan minik öğrencilere ziyaret

Gemlik'te eğitim ve öğretim yılı tedbirlerle başladı. Okullara veliler alınmazken, öğrenciler ise maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sınıflara alındı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'da 11 Eylül İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Yaptığı ziyarette Başkan Sertaslan, okula yeni başlayan minik öğrencilere hediyeler verip başarılar diledi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda ikazda bulundu.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim hayatı başlamadan önce yaklaşık 100 sınıfın dezenfekte edildiğini ifade eden Başkan Sertaslan, “Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim yılına başladı. Hem biz hem de öğrencilerimiz ve onların velileri çok farklı bir süreç yaşıyor. Gemlik Belediyesi sınıfları dezenfekte ederek yeni eğitim ve öğretim hayatına sınıflarımızı hazırladık. Öğrencilerimizi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydukları sürece bu sıkıntıları el birliğiyle atlatacağız” dedi

1600 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

Çocukların özellikle içinden geçtiğimiz bu hassas dönemlerde ailelerinin ekonomik durumlarından etkilenmemesi için ve okula başladığı bu süreçte hayata mağlup başlamaması için Gemlik Belediyesi olarak bu senede çanta ve kırtasiye setlerini öğrencilere ulaştırdıklarını belirten Sertaslan, “Okula başlayan tüm çocuklarımızın aynı şartlarda, aynı imkânlarla, eşit olarak sıralara oturmasını istiyoruz. Bu setlere kolayca ulaşabilecek çocuklarımız ve ailelerimiz olduğu gibi ihtiyaçlarını karşılarken en uygununu arayan, zorluk çeken ailelerimiz de var. Bütün çocuklarımıza içinde belirttiğimiz malzemelerin bulunduğu çantayı ayrım gözetmeksizin hediye edeceğiz. Millî Eğitim Müdürlüğümüz de bu çalışmamıza destek oldu. İsteyen ailelerimiz setleri okul idarelerine iade ederek ihtiyaç duyan diğer öğrencilerimizin de faydalanmasını sağlayabilir. Bütün öğrencilerimizin yeni eğitim ve öğretim yılının başarılarla dolu geçmesini diliyorum".