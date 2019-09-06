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Sertifikalar Başkan Erdem'den

Nilüfer Belediyesi’nin desteği ile Akçalar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından düzenlenen yaz futbol okulu eğitimleri sona erdi.

Nilüfer Belediyesi'nin desteği ile Akçalar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından düzenlenen yaz futbol okulu eğitimleri sona erdi. 12-14 yaş aralığındaki 70 çocuk sertifikalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den aldı.


Akçalar Mahallesi'nde Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan Akçalar Sosyal Tesis ve Halı Sahası'nda sertifika heyecanı vardı. 12-14 yaş aralığındaki 70 çocuk yaz boyunca sürdürdükleri eğitimlerin sonunda sertifika almaya hak kazandı. Akçalar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından verilen futbol eğitimlerine katılan çocuklar, sertifikalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den aldı. Sertifika törenine kooperatif başkanı Hüseyin Yıldırım, Eski Akçalar Belediye Başkanı ve geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Recep Tanlak ile kursiyer velileri de katıldı. Törende konuşan Başkan Erdem “Nilüfer Belediyespor Kulübü ve spor işleri müdürlüğümüzce gerçekleştirdiğimiz sportif faaliyet ve eğitimlerin yanında, çeşitli kurumların, sivil toplum örgütü ve spor kulüplerinin yürüttüğü eğitim çalışmalarına da destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz” dedi.


Erdem çocuklara zamanlarını iyi değerlendirerek hem derslerine hem de düzenli spora vakit ayırmaları tavsiyesinde bulundu.

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