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Servis ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa’nın yolcu minibüsü ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandıKaza, merkez Nilüfer ilçesi Denizciler Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

Bursa'nın yolcu minibüsü ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı


Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Denizciler Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.


Edilinen bilgiye göre , kavşakta servis aracı ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında her iki araçta 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastahanelere kaldırıldı. Polis ekibi ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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