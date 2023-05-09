Servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan servis minibüsü taklalar atarak yoldan çıktı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Bursa-Balıkesir karayolu üzerinden Karacabey ilçesine doğru seyreden Yusuf Ergüneş idaresindeki 16 S 8627 plakalı işçi servisinin Çingençeşme Mevkisi'nde lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden servis aracı taklalar atarak yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi.

Kazada şoförle birlikte 8 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta bulunan ve tarlaya savrulan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.