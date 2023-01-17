Servis minibüsü tıra çarptı: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kavşaktan dönüş yapan Rusya uyruklu Adilek Amirkhaanov (52) idaresindeki 61 ADK 901 plakalı tıra, ara sokaktan çıkış yapan mobilya fabrikasının işçilerini taşıyan sürücü Ahmet D. (53) yönetimindeki 16 S 6388 plakalı Servis minibüs çarptı. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan işçiler Seyful İ. (26), Eren A. (33), Hasan S. (27) ve İsmail K. (44) yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.