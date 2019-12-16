Servis minibüsü, vince arkadan çarptı: 15 yaralı

Çanakkale'de servis minibüsünün vince arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Çanakkale-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada Hasan Demirel idaresindeki 17 KL 018 plakalı servis minibüsü, İzmir istikameti yönünde önünde seyreden 34 09 3356 plakalı sepetli vince arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Çanakkale'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.