Sesli Şiir Antolojisi şiir tutkunlarını buluşturacak

Etkinliğe katılacak 9 şair şiirlerini seslendirerek şiir dünyasına da değerli bir materyal kazandıracak.

Koleksiyonunda Türkçe'deki şiire dair her tür bilgi belge ve malzemeye yer vererek gün geçtikçe kendi alanında çok özel bir iddiaya sahip olan Nilüfer Şiir Kütüphanesi, yeni bir etkinlikle şiir severleri buluşturuyor. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün 25 Ekim'de düzenleyeceği Sesli Şiir Antolojisi, şiir tutkunlarını, değerli şairlerle bir araya getirecek. Nâzım Hikmet Kültürevi'nde saat 20.00'de düzenlenecek Sesli Şiir Antolojisi'ne şairler, Abdülkadir Budak, Altay Öktem, Melek Özlem Sezer, Nilay Özer, Serhan Ada, Seyyidhan Kömürcü, Umay Umay ve Zehra Betül Yazıcı katılacak. Etkinliğe katılanlar, şairlerin şiirlerini kendi seslerinden dinleme fırsatı bulurken, tarihe de değerli bir materyal kazandırılacak. Dinleti öncesinde ve şiir aralarında Trio Lotus isimli grup da müziğiyle sanatseverlerle birlikte olacak.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü aynı gece, Türkçede yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek ve Türk şiirine katkı sunmak amacıyla düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödül törenini de gerçekleştirecek. Tören Nâzım Hikmet Kültürevi'nde, saat 19.00'da düzenlenecek. Bu yıl 6. kez düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödülünü “Ses Anlam ve Mazi : Etkilerin Kavşağında Yahya Kemal Şiiri” adlı kitabıyla kazanan Pınar Aka, ödülünü aldıktan sonra da Metin Celal'ın sorularıyla söyleşi gerçekleştirilecek.