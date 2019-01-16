Sessiz hayatlara destek sözü

Sağır ve Dilsizler Derneği'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, derneğe destek sözü verdi.

Başkan Alinur Aktaş, yoğun programına rağmen sivil toplum kuruluşlarına zaman ayırmayı ihmal etmiyor. Genel Sekreter Yardımcısı Murat Uşun ile birlikte Sağır ve Dilsizler Derneği'ni ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, işâret dili tercümanı yardımıyla dernek üyeleriyle sohbet etti. Bütün gelişmiş toplumlarda sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “Çünkü herkes sporda, sanatta, kültürde kendini ifade etme imkânına sahip. Bu durumda olan sağır dilsiz kardeşlerimizin dernekleşmesi, bir dernek çatısı altında toplanması önemli. Burada kalabalık olmanız bir şeyler yapmak istemenizin ispâtıdır. Ülkemizde de farklı farklı durumlarda engelli insanlarımız var. Kimisi yürüme, kimisi konuşma, kimisi duyma, kimisi zihin engelli. Şükürler olsun artık güçlü bir devletimiz var. Cumhurbaşkanımızın engellilerle alâkalı çok güçlü hamleleri var. Artık çok daha iyi imkanlar sunuluyor, evde bakım hizmetleri veriliyor” dedi.

Tam destek

Hayata tutunabilmek için daha fazla mücadele edilmesinin önemli olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Yaşadığımız şehre değer katabilmek çok önemli. Burada böyle sivil toplum örgütlerinde, derneklerde bunu yapabilmek mümkün. Siz yeter ki etkinlikler, faaliyetler yapmaya çalışın, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben elimden geleni yaparım. Yaşadığınız şehri daha güzel, daha değerli kılabilmek sizin yapacağınız çalışmalarla gerçekleşir. Bizler yerel yönetimler olarak elimizden gelen katkıyı yaparız” diye konuştu.

Dernek Başkanı Şener Baş, bugüne kadar derneğe sağladığı katkılar nedeniyle, dernek üyeleri tarafından dokunan bir kilimi hediye ederek, Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Başkan Alinur Aktaş, Dernek Başkanı Baş'a Bursa tablosu hediye etti.