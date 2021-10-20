SEUP, meslekî eğitimi güçlendirmeye devam ediyor

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, SEUP'un Türkiye'deki en kıymetli projelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu, Türkiye çapında 55, Bursa'da 7 meslekî ve teknik eğitim okulunu kapsayan Meslekî ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi, (SEUP) birçok öğrenciyi istihdama kazandırdı. SEUP ile geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek, gençleri meslekî eğitime teşvik etmek için yürütüldüğünü ifade eden Meslekî Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yalçın, “SEUP projesi, yaparak öğrenmeyi temel alan yenilenme ve geliştirme çabalarına destek sağlanmaktadır. Proje 8 ilde 55 pilot okulda yürütülmektedir. Bu 55 okulda, 21 mesleki alanda toplamda bin 187 atölyeye donatım iyileştirme ve altyapı hizmeti vermektedir” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, ”Sektörle bütünleşmiş mesleki eğitim, hem Bursa'nın, hem de Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimdeki politikalarından bir tanesi olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı SEUP projesi çok önemlidir. Suriyeli koruma altında olanların sosyal uyumu ve Türk öğrencilerimiz için SEUP projesine çok önem veriyoruz. Türkiye'de SEUP 1'de yaklaşık 55 tane okul vardı. Bunlardan 7 tanesi Bursa'daydı. SEUP 2'de de 57 tane okul olacak. Bunların 4 tanesi yine Bursa'da olacak. Bursa özelinden hareket edecek olursak, 20 alanda 144 tane atölye ve donanımımızı yeniledik. Bu yenilenen atölye ve donanımlar içerisinde hem Suriyeli, hem de Tük öğrenciler eğitimlerin ardından istihdama kazandırılıyor. Bence Türkiye'deki en kıymetli projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Halihazırda devam eden SEUP Projesi'nin birinci bileşeni olan ekipman ve altyapı desteği kapsamında 695 atölye yenilendi ve 101 atölyenin de tadilatı devam ediyor. Bu atölyelerin 168'i Bursa'daki okullarımıza aittir. Bunlarla birlikte plana dahil olan 391 atölye de yapılacak ihale sonrası tamamlanacak” dedi.

İkinci bileşen olan öğrenci destek paketleri kapsamında 4 bin 418 öğrenciye tablet ve internet dağıtımı yapılırken, 3 bin 973 okul kıyafeti öğrencilere ulaştırıldı ve bugün itibarıyla 4 bin 431 öğrenci gıda kartından yararlanmaya devam ediyor. Proje sonunda toplam 55 pilot okulun 21 meslek alanındaki 1187 atölyesi yenilenmiş olacak. Üçüncü bileşen olan iletişim ve görünürlük kapsamında da etkin bir şekilde sosyal medya kullanımı yapıldı ve toplumda meslekî ve teknik eğitim konusunda farkındalık oluşturuldu.