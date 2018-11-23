Sevgi Soysal'ın hikayesini Birkiye'den dinlediler

Tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Mehmet Birkiye, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte öğrencilere, Sevgi Soysal'ın “Barış Adlı Çocuk” kitabından Ay'ı Boyamak isimli hikayeyi okudu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün Yılın Yazarı Sevgi Soysal etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinlikte, tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Mehmet Birkiye, öğrencilerle bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi Üçevler Kütüphanesi'nde gerçekleşen “Mehmet Birkiye Sevgi Soysal Okuyor” etkinliğine Nilüfer Şehitler Ortaokulu ile Özel Teknoloji Fen Okulları'ndan yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Keyifli geçen buluşmada öğrenciler, Sevgi Soysal'ın “Barış Adlı Çocuk” kitabından “Ay'ı Boyamak” hikayesini, Mehmet Birkiye'nin sesinden dinledi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği etkinlikte Mehmet Birkiye, hem hikaye hem de tiyatro üzerine merak edilen soruları da yanıtladı.

Öğrencilere, kitaptan uzak kalmamaları konusunda tavsiyelerde bulunan Birkiye, kitapların, insanların hayal gücünü geliştirdiğini ve bilgi birikimlerini artırdığını söyledi.