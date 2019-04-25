Sevgi ve Kardeşlik Korosu'ndan “Bahara merhaba” konseri

Nâzım Hikmet Kültürevi'ndeki konsere vatandaşlar ilgi gösterdi. Mehmet Can'ın koro şefliğini yaptığı konseri izlemeye gelenler, nostalji dolu bir gece yaşadı. “Ah bir ataş ver”, “Dere geliyor dere”, “Deniz üstü köpürür”, “Süpürgesi yoncadan” gibi eserleri seslendiren koro, sanatseverlerden alkış aldı. Gecede koristler, solo performans da sergiledi. Türküler eşliğinde sergilenen halk oyunları gösterisi de, konsere renk kattı. Sevgi ve Kardeşlik Korosu'nda yer alanlar konserin sonunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında “Arkadaşım Eşek” parçasını da torunlarıyla birlikte seslendirdi.