Sevgilinize bu hediyelerden almayın

Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkanı Sibel Akıncı, karne, doğum ve özel günlerde kesinlikle bir hayvan hediye edilmemesini isteyerek, "İnsan dostunu para ile satın alamaz. Bir insan gerçekten hayvan bakmak istiyor mu, sorumluluklarını kaldırabilecek mi, bunu iyi bilmek gerekiyor” dedi.

İnsanların pet-shop vitrinlerinde gördükleri hayvanların küçükken daha sevimli görüldüğünü anlatan Akıncı, “Fakat evin içerisine girdiklerinde tüy dökme başlıyor. Belirli egzersizleri var, ihtiyaçları var, düzenli aşıları var, mamalarının alınması, aşılarının muntazam yaptırılması gerekiyor. Bir insan evcil hayvan bakmaya hazır değilse, bunları kaldıramıyor ve kısa zamanda alındığı yere geri vermek istiyor. Ancak pet-shoplar satılan hayvanları geri almıyor. Ardından ya barınakta veya sokakta birçok çaresiz hayvan görmeye başlıyoruz. Terk edilme sebeplerinin en başında ben bunu aldığımda küçüktü şimdi büyüdü, alerjim çıktı, eşim, sevgilim, ailem istemiyor gibi bahaneler geliyor. Bir kere evin içerisinde büyük köpeklerin bakılması çok uygun değil. Eğer egzersiz ihtiyaçları karşılanmazsa ev o cana hapsoluyor. Bir insan eğer evcil hayvan almak istiyorsa, önce eğer evcil hayvan bakan birisi varsa onun evinde bakmış olduğu kedi, köpek, tavşan ne istiyorsa bununla ilgili ufak bir tecrübe yaşamalı, kısa süreli de olsa bakmayı denemeli. Bakabileceğini düşünebiliyorsa ondan sonra evcil hayvan almalıdır. Ayrıca hayvan almak isteyen, sahiplenmek isteyenler pet-shoplardan yüksek fiyatlara alabileceği hayvanları barınaklardan ücretsiz olarak sahiplenebilirler. Dışarı bırakılan bu hayvanlar bazen kötü niyetli insanların tecavüzüne veya şiddetine maruz kalabiliyor. Bu tip haberleri sosyal medyada ve haberlerde görebiliyoruz. Dünyada bu tür olayların ciddi anlamda arttığını biliyoruz. Yabani hayvanlara bunu yapmak zorken, evcil hayvanlar insanların kendilerini seveceğini düşünürken şiddete uğrayabiliyorlar. Şu anda yürürlükte olan 5199 sayılı kanun hayvanları koruyamamakta. Mecliste de bir taslak var, uzun zamandır bekleniyor, çok acil çıkması gereken kanun bu. Sosyal medyada köpekler tarafından ısırılma haberlerinin gündemde olması bu kanunun çıkmasını olumsuz etkiliyor" diye konuştu.