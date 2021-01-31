Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti

Bursa'da 2007 yılında tartıştığı birlikte yaşadığı sevgilisi Yağmur Taku'nun kafasına içki şişeyle vuran Murat Şenpınar, daha sonra 46 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yağmur Taku hayatını kaybederken, Şenpınar ise Ankara'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezası verilen Şenpınar, cezaevine gönderildi.

Bugün bulunduğu Ordu Cezaevi'nde kalp krizi geçirdiği belirtilen Şenpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölümünün belirlenmesi için Şenpınar'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.