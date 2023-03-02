Sevgim Yılmaz'dan İskenderun'a ‘Hatıram Olsun'

İskenderun'da ‘Sahnen İskenderun' adlı mekanın açılışında sahne alacağını ancak yaşanan deprem felaketinin ardından bunun gerçekleşmediğini dile getiren ünlü şarkıcı, Bursa'dan ‘Hatıram Olsun' şarkısını seslendirerek Sahnen İskenderun ailesine armağan etti.

Seslendirdiği şarkıları yorumlaması ile adından sıkça söz ettiren Sevgim Yılmaz, Bursa'da sahne aldı. Yeniden yorumladığı 'İhtiyacı var' ve 'Bile Bile Yandı Yüreğim' cover şarkıları ile milyonlarca dinlenmeye ulaşan Yılmaz, ayrıca ‘Seni Versinler Ellere', ‘Nasip Değilmiş', ‘Bülbüller Güllere', ‘Sen Affetsen Ben Affetmem', ‘Ateşlerde Yanacağım', ‘Yalnızım', ‘Üzülme', ‘Yalan' gibi şarkıları da kendi yorumuyla Bursalı dinleyicileri için okudu.

Bursa'dan hatıra gönderdi

Siyah tercih ettiği giyim tarzı ve yorumuyla kendisine hayran bırakan Yılmaz, Bursalıları duygulandırdı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde yıkımlara yol açan deprem felaketinin ardından Bursa'da sahne alması ve kendisine eşlik eden Bursalı sevenlerine teşekkür eden güzel şarkıcı, İskenderun ile ilgili bir anısını paylaştı. 22 Şubat'ta ‘Sahnen İskenderun' isimli bir mekanın açılışında sahne alacağını ancak deprem felaketinin ardından bu durumun gerçekleşmediğini dile getiren Sevgim Yılmaz, Sahnen İskenderun ailesi için Bursa'dan ‘Hatıram Olsun' şarkısını seslendirdi.