Sevimli dostlar sıcak yuvalara kavuşuyor

Yavru kedilere kucak açan, hasta ve yaralı olanlara şifa dağıtan ünite sayesinde 2019 yılının ilk 6 ayında 550 yavru kedinin sahiplendirilmesi sağlandı.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, yaptığı çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Her yıl binlerce sahipsiz sokak hayvanını sağlığına kavuşturan merkez, hayvanların sahiplendirilmesi noktasında da örnek çalışmalara imza atıyor. Özellikle yavru kedilerin sahiplendirilmesi adına hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, yüzlerce minik patinin sıcak yuvalara kavuşmasını sağladı. Belediye ekiplerince sokakta bulunan ve vatandaşlar tarafından barınağa getirilen yavru kedilerin yer aldığı Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, vatandaşları da hayvan sahiplenmeye teşvik ediyor.

Petshoplardan almak yerine barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çeken Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde sahipsiz hayvanları sağlığına kavuşturduğumuz gibi sahiplendirilmelerini de sağlıyoruz. 2019 yılında şuana kadar 550 kedi ve 180 köpek sıcak yuvalarına kavuştu. Merkezimizden sahiplendirilen hayvanların bakımlarını da bizler üstleniyoruz. Buradan hayvan sahiplenen vatandaşlarımız can dostlarını barınağa getirerek her türlü bakımını yaptırabiliyor. Ayrıca sahiplendirdiğimiz hayvanlar için pansiyon hizmeti de veriyoruz. Barınaktan hayvan sahiplenen vatandaşlarımız tatile gidecekleri zaman hayvanlarını buraya bırakabiliyorlar” dedi.

Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi'nden kedi sahiplenen Cihan Nalbantlar da, “İnsanlar bir heves ile hayvanları alıyorlar. Ancak bakımı zor gelince sokağa bırakıyorlar. Özellikle son dönemde sosyal medyada hızla yayılan kedi fotoğrafı ve videosu paylaşmak akımına kendini kaptırarak birçok kişi kedi alıyor. Sıkılınca da sokağa bırakıyorlar. Barınaklarda da her cinsten kedi ve köpek bulunuyor. Osmangazi Belediyesi Başkanımız Mustafa Dündar'a da hayvanlara verdiği önem ve can dostlar için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.