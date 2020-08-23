Sevimli kaplumbağı ezilmekten son anda zabıtalar kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde görevde dönen İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri yolun ortasında ters vaziyette dönmüş kaplumbağı görünce arabalarını durdurup hemen yardımına koştu. Zamanın fark edilmesiyle kaplumbağa ezilmekten kurtarıldı. Yoldan alınan sevimli hayvan yol kenarına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Belediyesi bağlı Zabıta ekipleri Yeniceköy Mahallesinde görevden döndükleri sırada yol ortasında bir kaplumbağının ters vaziyette çırpındığı fark etti. Zabıta ekipleri hemen araçlarını kenara çekerek hızlı adımlarla ters vaziyette duran kaplumbağın yardımına koştu. Zabıta personeli tarafından yol ortasında alınan sevimli hayvan yol kenarına kadar getirilip tekrar doğaya bırakıldı. Zamanın fark edilmesiyle kaplumbağa ezilmekten kurtarıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.