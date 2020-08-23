İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sevimli kaplumbağı ezilmekten son anda zabıtalar kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde görevde dönen İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri yolun ortasında ters vaziyette dönmüş kaplumbağı görünce arabalarını durdurup hemen yardımına koştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde görevde dönen İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri yolun ortasında ters vaziyette dönmüş kaplumbağı görünce arabalarını durdurup hemen yardımına koştu. Zamanın fark edilmesiyle kaplumbağa ezilmekten kurtarıldı. Yoldan alınan sevimli hayvan yol kenarına bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, İnegöl Belediyesi bağlı Zabıta ekipleri Yeniceköy Mahallesinde görevden döndükleri sırada yol ortasında bir kaplumbağının ters vaziyette çırpındığı fark etti. Zabıta ekipleri hemen araçlarını kenara çekerek hızlı adımlarla ters vaziyette duran kaplumbağın yardımına koştu. Zabıta personeli tarafından yol ortasında alınan sevimli hayvan yol kenarına kadar getirilip tekrar doğaya bırakıldı. Zamanın fark edilmesiyle kaplumbağa ezilmekten kurtarıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.