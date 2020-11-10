Sevimli kedi İstiklal Marşı okunurken böyle bekledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun bahçesinde öğrenciler tarafından okunan İstiklal Marşı sırasında ön tarafta duran kedi herkesi şaşırttı. İstiklal marşı okunana kadar kedi durduğu yerden ayrılmadı. O anlar ise görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay İnegöl Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenciler sosyal mesafelerini koruyarak İstiklal Marşı için sırada girdiler. Öğretmenleri eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya başlayan öğrencilerin önündeki kedi aniden durdu. Sevimli kedi marş bitene kadar yerinden bile kıpırdamayarak öylece durdu. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Kedi İstiklal Marşı bitince kayıplara karıştı.