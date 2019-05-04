Seyir halindeki araca çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa'da alkollü sürücünün hareket halindeki araca çarptığı kazada 1'i ağır 4 yaralı çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen Eyüp V.(42) kontrolündeki 16 TL 376 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden Davut D.(31) kontrolündeki 16 NHH 04 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Davut D. ağır yaralanırken, Eyüp V. ile yanında bulunan 1'i kadın 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı sırada polis ekipleri de olası bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan Davut D., Eyüp V. ve 2 vatandaş çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Davut D.'nin ağır yaralandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.