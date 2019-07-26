Seyir halindeki araçtan kendini attı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, otomatik vitesle geri geri geldiği sırada arabayı durdurmayı başaramayınca kendisini arabadan attı. Sürücü yaralanırken, araçta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi'ndeki Yazıcılar Sitesi'nde Mehmet G. (62), otomatik vitesli olan 16 KHV 60 plakalı otomobilini park etmek için geri geri geldiği sırada panikleyerek aracı durdurmayı başaramayınca kapıyı açıp kendisini dışarıya attı. Araç site içerisinde elektrik direğine çarparak durdu. Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.