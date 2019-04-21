Seyir halindeki kamyona arkadan çarptı

Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi İzmir Yolu Caddesi şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 JUU 87 plakalı otomobil sürücüsü Cumhur Caner, sollama yaparken bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan çıkan otomobil 16 AN 527 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyona arkadan çarpan sürücü Cumhur Caner otomobilde sıkıştı. ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Cumhur Caner, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, hastaneye kaldırılan Cumhur Caner'in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.