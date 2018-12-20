İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki kireç yüklü tırın dorsesi çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi çıktı.


Edinilen bilgiye göre, olay İznik-Adapazarı çevre yolunda meydana geldi. Harun Yıldırım, idaresindeki 16 AAN 150 plakalı tır, çevre yolu kavşağından Adapazar'ı istikametine dönüşü sırasında taşıdığı dorse kontrolden çıktı. Tır şoförü Yıldırım, çevredeki vatandaşların ikazı üzerine dorsenin olmadığını fark etti. Tır ile dorsenin bağlantı noktasının kırıldığı anlaşıldı. Trafik ekipleri, çevre yolunda kalan doresenin diğer araçları tehlikeye sokmaması için tedbir aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.