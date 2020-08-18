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Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı.

Bursa'da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı. Sürücünün son anda yanmaktan kurtulduğu olaydan geriye sadece motosikletin iskeleti kaldı.


Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde seyir halinde olan F.B. idaresindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören sürücü motosikleti durdurarak kendisini aşağı attı. Saniyeler sonrası motosiklet alev topuna döndü. Şaşkın gözlerle motosikletinin yanışını izleyen F.B.'nin alevleri erken fark etmesi faciayı önledi. Çevredeki vatandaşlarda kendi imkanlarıyla ellerindeki kovalarla motosiklete su döktü. Motosikletten geriye sadece iskeleti kaldı.


Motosikletin neden yandığı ile ilgili araştırma devam ediyor.

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