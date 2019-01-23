Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Bursa-İzmir Yolu Acemler Kavşağına yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinde seyir halinde olan 06 ZGP 57 plakalı otomobilin ön kaputundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Alevler aracı sarmadan müdahale edilen yangında, otomobilin motor kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, polis ekipleri Bursa-İzmir yolunu trafiği kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Ulaşıma kapanan yolda uzun trafik kuyrukları oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.