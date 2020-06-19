Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Bir anda alevlere teslim olan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan çıkan sürücü, yangına söndürme tüpüyle müdahale etmek isterken patlama riskine karşı bir süre sonra otomobilden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. Yanan araç çekici yardımı ile otoparka çekilirken trafik normale döndü. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.