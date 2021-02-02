Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'nun İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Sürücü gözyaşlarına boğulurken araçtan ise geriye demir yığını kaldı.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Yusuf L. idaresindeki 37 BE 121 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Durumu fark eden sürücü otomobil durdurarak araçtan indi. Kısa sürede alevler otomobilinin her yerini sardı. Yoldan geçen asayiş ekipleri durumu fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise alev topuna dönen yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilinin tamamen yandığını gören sürücü ve yanındaki akrabaları gözyaşlarına hakim olmadı. Geriye demir yığını kalan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.