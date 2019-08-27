Seyir helindeki LPG'li araç alev aldı

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı.

Orhangazi-İznik kara yolunun Çakırca köyü girişinde meydana gelen olayda, D.B idaresindeki 77 AU 295 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alev alan otomobili emniyet şeridine çekerek can havli ile oradan uzaklaşan D.B'nin imdadına itfaiye yetişti. Ekipler, LPG'li olan aracı kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.