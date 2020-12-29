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Seyyar kahvehane

Bursa’da motosikleti üzerine yüklediği 2 adet kahvehane masası ve 4 adet sandalye ile yolculuk eden sürücü kameralara takıldı.

Bursa'da motosikleti üzerine yüklediği 2 adet kahvehane masası ve 4 adet sandalye ile yolculuk eden sürücü kameralara takıldı.


Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde üzerinde 2 adet mavi çuhalı masa ile 4 adet sandalye yüklü vaziyette trafikte seyreden motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Çok kısa bir süre görüntülenebilen motosikletli kişi görüntüsüyle vatandaşlara 'seyyar kahvehane' yorumları yaptırdı.

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