Seyyara ‘bayram' ayarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala özellikle bayram alışverişi sırasında vatandaşların bir sorun yaşamamı için gerekli her türlü tedbiri aldı.

Ulaşımdan mezarlık düzenlemelerine, itfaiye ve BUSKİ ekiplerinin 7-24 çalışma düzenine kadar bayram önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi'nde, Zabıta Dairesi Başkanlığı da kent merkezini seyyar satıcılardan arındırmak için düğmeye bastı. Özellikle Şehreküstü, Fevzi Çakmak Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde her bayram öncesi yaşanan seyyar satıcı izdihamının önüne geçmek Osmangazi Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi Zabıta ekipleriyle işbirliğiyle gidildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada Osmangazi ve Yıldırım'da 21 semt pazarının haftanın belirli günlerinde seyyar satıcılara tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Böylelikle bir taraftan kent merkezindeki yaya yollarını işgal eden seyyar satıcıların düzenli alanlara yönlendirilmesi sağlanırken, diğer taraftan vatandaşların da bayram alışverişlerini merkeze gelmeden kendi mahallelerinde yapmalara olanak tanınıyor.

Seyyar satıcıların yanı sıra kaldırım işgaline yol açan esnafla ilgili olarak da ciddi bir denetim yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın 210 personelinin yanı sıra Osmangazi, Yıldırım Zabıtaları ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde destek vereceği denetimlerle bayrama huzur içinde sorunsuz bir şekilde girilmesi amaçlanıyor.

Seyyar satıcıların tezgah açabilecekleri semt pazarları ise şu şekilde:

"Osmangazi: Kükürtlü Semt Pazarı pazartesi-cumartesi, Panayır Semt Pazarı pazartesi, Küçükbalıklı Semt Pazarı salı-cumartesi, Alemdar Semt Pazarı salı, Bağlarbaşı Semt Pazarı çarşamba, Yunuseli Semt Pazarı çarşamba-cumartesi-pazartesi, Soğanlı Kapalı Pazar Alanı perşembe-pazar, Yeni Bağlar Semt Pazarı perşembe-pazartesi, Çirişhane Semt Pazarı cuma-pazar, Ziraat Semt Pazarı cuma-pazartesi, Geçit Semt Pazarı pazar."

"Yıldırım: Millet Giyim Pazarı çarşamba-perşembe-cuma-cumartesi-pazar, Yavuzselim Pazarı çarşamba-cuma-cumartesi-pazar-pazartesi, Vatan Pazarı perşembe-cuma-cumartesi-pazar-pazartesi, Mimar Sinan Pazarı perşembe-cuma-cumartesi-pazar-pazartesi, Siteler Giyim Pazarı perşembe-cumartesi-pazar-pazartesi, Baruthane Giyim Pazarı perşembe-cuma-pazartesi, Arabayatağı Pazarı perşembe-cuma-pazar-pazartesi, Temenyeri Giyim Pazarı perşembe-cuma-pazar-pazartesi, Yıldırım Giyim Pazarı perşembe-cumartesi-pazar, Sıracevizler Pazarı cuma-cumartesi-pazar-pazartesi."