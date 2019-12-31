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Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 31. yılında anıldı

Türk İslam Ülküsü’nün mimarı Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 31.

Türk İslam Ülküsü'nün mimarı Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 31. yılında Bursa'da okunan mevlidi şerifle anıldı.


Türk-İslam Ülküsü'nün mimarı olarak bilinen büyük mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi, için vefatının 31 yılında Ulu Cami'de okunan mevlidi şerif okundu. Bursa Ülkü Ocakları ve TÜRKAV Bursa Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği mevlit programıyla Seyyid Ahmet Arvasi, ölümünün 31 yılında sevenlerinin katılımıyla anıldı. Yatsı namazından sonra okunan mevlite Bursa Ülkü Ocakları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program edilen duaların ardından sona erdi.

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