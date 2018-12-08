Sezon açılmadan Uludağ'da kayak keyfi

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da, tatilciler sezonun açılmasına sayılı günler kala yağan karın tadını çıkarmak için kayak ve kızaklarını alarak pistlere çıktı. Kar kalınlığının 35 santim olduğu Uludağ'da, pistler gün geçtikçe kayak yapan tatilciler ile doluyor.

Uludağ'da sezonun açılmasının yaklaşması ve kar yağışının aralıklarla devam etmesiyle birlikte yoğunluk başladı. Kayak pistlerinin hazır hale getirildiği zirvede telesiyejler de çalıştırıldı. Bu arada Uludağ'ın önemli otellerinin de kış faaliyetleri için hazırlıklarını bitirip sezonu açacağı öğrenildi. Geçtiğimiz gün yağan kar ve yoğun tipiyi fırsat bilen tatilciler Uludağ'da pistlere çıkarak kayak ve kızak keyfi yaptı. Ayrıca kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı da sıfırın altında eksi 10 olarak ölçüldüğü öğrenildi.

Uludağ'ın güzel olduğunu ve çok beğenildiğini ifade eden Elif Oğul, "Daha önce Uludağ'a gelmedim. Uludağ çok güzel, 35 santim kar kalınlığı var ama çoğu mekan açılmamış. Biraz da soğuk tabi. Hava sıcaklığı da sıfırın altında eksi 5 derecede şu an. Sezon açılmadığı için biz de böyle kızakları aldık ve kayıyoruz" dedi.