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Sıcak hava otomobili küle döndürdü

Bursa’da sıcak havada hareket halindeki araç biranda alev aldı.

Bursa'da sıcak havada hareket halindeki araç biranda alev aldı. İçinde 4 kişilik ailenin bulunduğu araç tamamen yandı.


Yangın Bursa İzmir yolunda meydana geldi. İçinde 4 kişilik ailenin bulunduğu araç Bursa'dan İzmir'e doğru hareket ederken sıcak havanında etkisiyle seyir halindeyken biranda alev aldı. Araçta bulunan aile hemen kendini araçtan dışarıya atarken, yangına müdahale etmesine rağmen söndüremedi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yanan araç ise kullanılamaz hale geldi.

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