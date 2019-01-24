Sıcaksu'ya Dubaili talip

Bursa'da termal turizmin cazibe merkezi olacak sıcaksu bölgesi için düşünülen 1 milyar dolarlık proje Dubaili firmaların radarına takıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı "O alanla ilgili Dubaili bir grupla flört ediyoruz. Bir ihale yapılacak, herkes başvurabilir. Nihayetinde o alanda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım var” dedi.

Soğanlı Tabakhaneler bölgesindeki işletmelerin 10 yıl önce Badırga'daki Bursa Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınmasıyla 18,3 hektarlık alan atıl kaldı. Dönüşüm çalışmaları hak sahipleriyle yatırımcı firmalar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine sonuçsuz kaldı. Daha önce deri temizliğinde kullanılan yaklaşık 80 derece sıcaklıktaki suyu sağlık ve termal turizmde kullanmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırmaların büyük çoğunluğunu tamamladı. Tabakhaneler bölgesinde açılan 10 kuyudan çıkan 80 derecedeki termal suyun saniyede 200 litre su kapasitesine ulaştığı öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, en son kendi döneminde yapılan kamulaştırmalarla 120 dönümlük alanın ortaya çıkarıldığını söyledi. Merinos Stadı'ndan başlamak kaydıyla Paşa Çiftliği'ne kadar 500 dönümlük bir alanın bulunduğunu belirten Aktaş, buranın 120 dönümünün kamulaştırıldığını ve 27 dönümünün de ihaleyle satıldığını ifade etti.

Aktaş, "O alanla ilgili Dubaili bir grupla flört ediyoruz. Bu yüzden 2,5 ay önce ekibimle Dubai'ye gittim. Onlar da bana 4-5 kez geldi. Geçenlerde de buraya geldiler ve bir araya geldik. Bir ihale yapılacak ve buna herkes başvurabilir. Nihayetinde o alanda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım var. Bizim hamamlarımız, kaplıcalarımız ve otellerde termal sularımız var ama vatandaşların doktorlar nezaretinde, klinik ortamında tedavi bulacağı bir tesisimiz yok. Bizim termal yönümüze gelecek bir kitle oluşturmamız lazım. Bursa'yı gerçek manada bir dünya şehri yapmak için bizim önemli yatırımcıları buraya çekmemiz lazım. Ekonomi ağırlıklı düşünmek zorundayız. Bunları çekersek o zaman Bursa dünya şehri olur. Bursa'yı pazarlayacağım. Bursa'nın cidden pazarlanmaya ihtiyacı var. 120 dönümlük alanda 1 milyar dolarlık kapasite var. Bu tip yap-işlet-devret ya da gelir ortaklığı projeleri birkaç firmayla olur. Bursa hiçbir zaman Büyükşehir Belediyes'inin bütçesiyle idare edilmez. İdare edilmeye çalışılırsa planlanan projelerin ancak yüzde 30-40'ı olur" dedi.

Bursa'yı Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden biri haline getirmesi planlanan projede termal tesisler, kür tesisleri, konaklama tesisleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, kür merkezi, yaşlılık bakım ve tedavi merkezi gibi sağlık tesisleriyle spor tesisleri, binicilik tesisleri ve kulüp evi, yeme-içme tesisleri, açık-kapalı yüzme havuzları, rekreasyon alanları, günübirlik tesisler, otel, motel, butik otel, tatil evleri yer alacak.

Tamamlandığında Kültürpark, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ve Kent Meydanı'yla bütünleşecek proje, Bursa'nın dünya sağlık turizminden önemli bir pay almasını sağlayacak.