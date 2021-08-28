İhlas Haber Ajansı

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Sıcaktan bunalan köpek musalla taşının altına yattı

Sıcak hava sokak hayvanlarını da etkiliyor.

Bir kap su ve bir kap mamaya muhtaç kalan sokak köpekleri zaman zaman sıcaktan bunalınca kendilerince de çözüm buluyorlar


Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Bursa şehir merkezinde sıcaktan bunalan bir sokak köpeği gölge yer olarak musalla taşının altını seçti. Tarihî Abdal Camisi'ndeki musalla taşının altına uzanan sevimli köpek, görenleri gülümsetti. Köpeğin serinlemek için bulduğu çözüme şaşıran vatandaşlar ise fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

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