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Şiddetli lodos masayı böyle uçurdu

Bursa’da şiddetli lodos, bir evin bahçesinde bulunan masayı metrelerce havalandırdı.

Bursa'da şiddetli lodos, bir evin bahçesinde bulunan masayı metrelerce havalandırdı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Fatih A.'ya ait evin bahçesinde bulunan masa, bir anda başlayan şiddetli lodosun etkisiyle metrelerce havalanarak, sokağa uçtu. Ağaçların da yıkılma tehlikesiyle karşılaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, Bursa'da etkili olan lodosun şiddetini de ortaya koydu.


Öte yandan dün Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde şiddetli lodos sebebiyle çok sayıda işyeri ve araç zarar görmüştü.

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