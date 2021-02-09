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Şiddetli rüzgar ağaç devirdi

Bursa’da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı.

Bursa'da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hotel bahçesindeki ağaç yola devrildi.


Olay, merkez Osmangazi İlçesi Çekirge caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgarın etkisiyle hotel bahçesindeki ağaç gece saat 02:00 sıralarında yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Devrilen ağaç iş makinesiyle yoldan kaldırıldı


Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü.

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