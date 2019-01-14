Şifâ Hatun Aile Sağlığı Merkezi dualarla açıldı

Bursa'nın Gemlik Belediyesi, 6 mahalleye birden hizmet verecek Şifâ Hatun Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı.

Açılışta konuşan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Bir taraftan Gemlik'e yağmur yağarken diğer taraftan da hizmet yağıyor. 2018 yılına girerken her hafta bir açılış yapacağız demiştik. Çok şükür o sözümüzü tuttuk. 2019 yılına geçtik her hafta açılışlarımız devam ediyor. Bugün 6 mahallemizin hizmet alacağı Şifâ Hatun Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Sağlık ocağımız eski bir itfâiye binasında hizmet veriyordu, ama yeterli değildi. Yeni sağlık ocağımız ise konforlu, asansörlü ve 6 mahallenin tam merkezinde insanların rahatça ulaşabileceği ve sivil mimarî özelliklerini taşıyan estetik bina Gemlik'e hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın da kısa bir konuşma yaptığı programa AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından 6 mahalleye hizmet verecek sağlık merkeze dualarla açıldı.