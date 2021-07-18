‘Sıfır atık su' projelerine TÜBİTAK desteği

Dr. Taner Yonar tarafından ULUTEK Teknopark'ta geliştirilen iki projeye TÜBİTAK-TEYDEB desteği geldi.

BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Yonar, 2020 yılında ULUTEK Teknoloji Bölgesi'nde kurduğu Envora Ar-Ge Mühendislik isimli firmasında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Prof. Dr. Taner Yonar, hazırladığı ‘Atık sularda Kullanılabilecek Yerli ve Milli Ultrasonik Doppler Debimetre Sisteminin Geliştirilmesi' ve ‘Sıfır Atık Yaklaşımıyla Manyetitin Koagülant-Flokülant Olarak Kullanıldığı Kimyasal Arıtma Sisteminin Geliştirilmesi' isimli 2 projeyle birlikte TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projelerin ortalama 1,5 yıllık detaylı bir çalışma süresi olacağına işaret eden Prof. Dr. Taner Yonar, “Projeler gerçekleştirildiğinde, yeni iş imkânları sağlanacak, dışarıdan ithalat azalacak, ulusal ve uluslararası rekabet gücümüz artacak. Aynı zamanda ülke dövizinin dışarıya gitmesi de önlenerek Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Desteklenmeye hak kazanan ‘Atık sularda Kullanılabilecek Yerli ve Milli Ultrasonik Doppler Debimetre Sisteminin Geliştirilmesi' projesinin Türkiye'de ilk olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yonar, “Ülkemizde henüz üretimi bulunmayan, kanalizasyon, su ve atık su arıtma tesisleri ve atmosfere açık tüm akış türleri ve kesitlerinde kullanılabilecek Ultrasonik Doppler Debimetre Sistemi'ni üretmeyi başardık. Ultrasonik doppler debimetre sisteminin geliştirilmesi ile Türkiye'de debimetre teknolojisinin gelişmesine ciddi bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Desteklenmeye değer bulunan ikinci proje olan ‘Sıfır Atık Yaklaşımıyla Manyetitin Koagülant-Flokülant Olarak Kullanıldığı Kimyasal Arıtma Sisteminin Geliştirilmesi Projesi'nde ise Atık su Arıtma Tesislerinde (AAT) koagülant yerine manyetit kullanılarak maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesini hedeflediklerini aktaran Yonar, “Sistemin geliştirilmesi ile yurt dışından yapılan kimyasalların ithalatı azaltılacak, kimyasal arıtmada ilave çamur oluşturan, çamur kurutma maliyetini arttıran koagülant yerine, geri kazanılabilen manyetit kullanılarak, AAT'lerdeki arıtma performansını arttıran ve işletme maliyetini düşüren sistem geliştirilmiş olacaktır” dedi.