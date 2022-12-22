Sıfır Atıkta koordinasyon sağlanıyor

Çevresel sorunların çözümü amacıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda ilçe belediyelerinin çevre birimlerinin katılımıyla sürdürülen koordinasyon toplantısında Sıfır Atık uygulamaları masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, Bursa Entegre Katı Atık Yönetim Planı hakkında bilgiler verdi. Toplantıda, ilçe belediyelerinin 2. el giysi atıkları, atık toplayıcıları, ambalaj atıkları, cam ve cam şişe atıkları, pil atıkları, iri hacimli atıklar, kullanım tarihi geçmiş ilaç atıkları gibi konularda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantı sonunda alınan karar doğrultusunda; ilçe belediyeleri, sıfır atık uygulamalarında karşılaştıkları sorunları yazılı olarak Büyükşehir Belediyesi'ne iletecek ve bu sorunlar ile ilgili rapor hazırlanacak. Hazırlanan rapor da Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Mahalli Çevre Kurulu'na sunulacak.