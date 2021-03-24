Şiirsel Taş “Sekoyana'nın Kapıları”nı çocuklar için araladı

Çocuk kitapları yazarı ve çevirmen Şiirsel Taş, Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuklara Kitap Söyleşileri” etkinliğinde “Sekoyana'nın Kapıları” isimli kitabı hakkında keyifli bir sohbet gerçekleşirdi.

Çocuk kitapları yazarı ve çevirmen Şiirsel Taş, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün çevrim içi olarak düzenlediği etkinlikte çocuklarla buluştu. Taş, buluşmada “Sekoyana'nın Kapıları” isimli kitabı hakkında sohbet etti.

Şiirsel Taş, insan-doğa ilişkisini konu aldığı söyleşide, çocuklara bilgi aktarırken doğaya saygı ve sorumluluk kavramlarının ahlaki birer kavram olduğunu ifade etti. “Sekoyana'nın Kapıları”nı söyleşiye katılan çocuklar için aralayan Taş, yazma süreçleri, okuma alışkanlığının faydaları ve kitaplar üzerinden doğa sevgisi, doğaya karşı saygı ve sorumluluk kavramlarına da değindi. Şiirsel Taş, hayatı, orman aracılığı ile anlamanın ve kaleme almanın ipuçlarını “Çok yazmak, ama öncelikle yaşamak gerekiyor. Yazdıklarınızın üzerine hayal gücünüzü de kattığınızda yazmak ve yazdıklarınızı paylaşmak çok daha keyifli bir hale geliyor” sözleri ile paylaştı.

“Sekoyana'nın Kapıları” isimli çocuk kitabı, doğal ve kültürel mirasın genç kuşaklarca korunup yaşatılması amacıyla, ÇEKÜL Vakfı'nın eğitim çalışmalarına destek olmak için yayınlanmıştı. Doğayla ilgili bilimsel gerçeklere dikkat çeken kitap, konunun sosyal boyutu hakkında duyarlık kazandırmayı da amaçlıyor. “Sekoyana'nın Kapıları”, tüketim kültürüne karşı duruşu, içerdiği evrensel değerleri ve heyecanlı kurgusu ile çocuklara okuma sevgisini de aşılıyor.