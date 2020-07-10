Sık yıkama saç dökülmesini arttırıyor

Dr. Mustafa Hasdemir, sık yıkamanın ise saç dökülmesini artırabileceğini söyledi.

Erişkin yaşlara ulaşıldığında çeşitli sebeplerle günde yaklaşık 100 adet saç dökülmesinin normal olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir ise, daha fazla ve uzun süreli saç dökülmelerinin ciddi hastalıkların habercisi olduğunu söyledi. Hasdemir, “Saç dökülmesi, genetik yatkınlık, hormonal ve besinsel faktörler, sistemik hastalıklar, kimyasallar, saçlı deri hastalıkları, ilaçlar ve strese bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu tip saç dökülmesi PRP ve mezoterapi tedavileriyle azaltılabilse de saç ekimi gerekebilmektedir. Menstrüal siklusdaki düzensizlikler, tüylenmede artış, akne artışı, kilo alımı ve saç dökülmesinde artış hormonal bir hastalığa bağlı olabilir. Bu saç dökülmelerinde hormon testleri yapılarak uygun tedavi alınması saçların güçlenmesini sağlayarak dökülmesini azaltır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise düzensiz ve dengesiz beslenme, artmış açlık süreleri, vitamin ve mineral eksikliğidir. Özellikle B12, D vitamini, folik asit, biotin, çinko, demir gibi vitamin ve minerallerin eksikliği dökülmelere yol açabilir. Saç dökülmesinde vitamin ve mineral analizi yapılmalı, eksik varsa yerine konmalıdır” dedi.

'' Bol su içmeli ''

Bazı hastalıkların da saç dökülmesine sebep olabileceğini ifade eden Hasdemir, “Tiroit bezi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, diyabet, böbrek üstü bezi hastalıkları sebep olabilir. Saç dökülmesi muayene ve tetkiklerle kapsamlı bir şekilde araştırılmalı altta yatan hastalık varsa tedavi edilmelidir. Sedef hastalığı ve egzama gibi hastalıklar saç dökülmesini artırabilir. Bu saç dökülmelerinin tedavisi altta yatan deri hastalığının tedavisi ile mümkündür. Son yıllarda aşırı kullanımı olan kozmetik ürünler saçların kimyasallara maruz kalma süresini artırmaktadır. Sık fön yapılması, sıkı bağlanması, boyalar, iç boneler dökülmeleri artırabilir. Bu dış etkenlerin kesilmesi saç dökülmesini durdurur. Saç tarama aşırı şiddetli yapılmadığı takdirde saç dökülmesine neden olmadığı gibi, saç dibi kan akımı artırdığı için dökülmeyi azaltabilir” şeklinde konuştu.

Aşırı stres, depresyon, anksiyete, psikozlar ve bunların tedavisinde kullanılan ilaçların da saç dökülmesine sebep olabileceğini belirten Hasdemir, “Düzenli bol su içilmelidir. Düzenli beslenmeli. Çinko, demir, magnezyum, A vitamini, C vitamini, kalsiyum, biotin saç sağlığı için gereklidir. Haftada iki kez saçların yıkanması yeterlidir. Sık yıkamalar saç dökülmesini artırabilir. Güvenilir kozmetik ürün ve şampuanlar kullanılmalıdır” diye konuştu.