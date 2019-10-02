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Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kamyonete çarptı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kamyonete çarptı.


Sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 MAS 53 plakalı otomobil Mustafakemalpaşa'dan Azatlı istikametine gitmekte olan 16 SS 364 plakalı kamyonete çarptı. İki araçta ağır hasar meydana geldi. Olay yerine gelen İtfaiye ve ambulans ekipleri araçta sıkışan kamyonet sürücüsünü kurtardı. Hafif yaralanan kamyonet şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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