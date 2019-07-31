İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silah kaçakçıları jandarmadan kaçamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan iki şahsı gözaltına aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan iki şahsı gözaltına aldı. Olayda bir adet otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.


İstihbarî çalışmalar neticesinde 32 yaşındaki A.Ö. ve 42 yaşındaki Ü.N. isimli şahısların silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ekipler, A.Ö. idaresindeki 61 SB 876 plakalı aracı yapılan Esenköy'de yakaladı. Şahısların araziye attıkları 1 otomatik tabanca ve 1 şarjör, 1 baretta marka ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.