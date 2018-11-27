Silah kaçakçılığı davasında 39 sanığın yargılanmasına başlandı

Şubat ayında İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bazı kişilerin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İnegöl KOM Grup Amirliği tarafından 4 aylık teknik takip ve izleme neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. Ankara, Sakarya, Bilecik ile Bursa'nın Karacabey, İnegöl, Orhangazi, Keles, Orhaneli, Harmancık, Yenişehir, Gemlik ve İznik ilçelerindeki 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda kişi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 48 kuru sıkı tabanca, 7 bin farklı çaplarda fişek, operasyonel çelik yelek, kuru sıkı tabancaların namlusunu açmak için torna makinesi ve silah ticaretinden elde edildiği tespit edilen 30 bin TL ele geçirildi.

Söz konusu silahların güneydoğu vilayetlerinden getirilerek Bursa'da piyasaya sürülmek istendiği belirtildi. Özel harekât polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda gözaltına 61 şüpheliden 51'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar M.B, S.B, Y.B, A.O.T, S.S, A.S.N, H.Y, Ö.C.G, H.Ö. ve A.A. ise İnegöl adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.B, H.Y, A.N, M.B. ve A.O.T. tutuklandı, diğer 5 kişi ise serbest kaldı.

3'ü tutuklu 39 sanığın yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmada hakim karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, silah ticareti yapmadıklarını savundular. Sanıklardan tutuklu Yavuz B., sertifikalı silah tamircisi olduğunu söyleyerek, ruhsatı olmayan silahları tamir etmediğini belirtti.

Evlerinde ruhsatsız silah ele geçirilen sanıkların birçoğu, ele geçirilen silahların dede yadigârı olduğunu illeri sürdü. Saatlerce süren duruşmada tutuklu Abdulvahap N., Ali Osman T., ile Yavuz B., tahliye edildi. Duruşma 28 Mart 2019 tarihine ertelendi.