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Silah kaçakçısı otomatik tabancayla yakalandı

Bursa’da jandarma ekipleri, silah kaçaklığı yaptığı yönünde ihbar bulunan şahsın arabasından otomatik silah ele geçirdi.

Bursa'da jandarma ekipleri, silah kaçaklığı yaptığı yönünde ihbar bulunan şahsın arabasından otomatik silah ele geçirdi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçaklığı yaptıkları yönünde haklarında ihbar bulunan A.Ö. ve Ü.N. isimli şahısları takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından ekipler A.Ö'nün kullandığı araç İnegöl ilçesi Esenköy Mahallesi'nde durduruldu. Araçta arama yapan ekipler arabanın bagajından 1 adet otomatik tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken şahıslar gözaltına alındı.

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