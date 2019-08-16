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Silah sesi mahalleyi sokağa döktü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi tartışığı genç kadına sokak ortasında ateş edip kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi tartışığı genç kadına sokak ortasında ateş edip kayıplara karıştı.


Olay Yenice Mahallesi Demircizade Sokağı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir genç kadın ve bir erkek sokak ortasında kavga etti. Sinirlerine hakim olamayan genç belinden çıkardığı silahla sokak ortasında rastgele ateş edip kayıplara karıştı. Olayda kimse yaralanmazken, genç kadın uzun süre olayının şokunu üzerinde atamadı. Bir süre sonra genç kadın da olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede yaptıkları araştırmada her iki şahsa da ulaşamadı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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