Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok

Bursa'da bir kişi kalbinden vurulmuş halde bir apartmanın 2. katında ölü olarak bulundu. Silah sesine uyanan apartman sakinleri merdivenlerde hareketsiz yatan adamı görünce şaşkına döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay Demirtaş Barbaros Mahallesi 454. Sokak'taki Erdemler Apartmanında saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Bina sakinleri bina içerisinden gelen silah sesine uyanarak dışarıya çıktıklarında isminin Aydın Sayılır (57) olduğu öğrenilen kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydın Sayılır'ın (57) kalbine isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Sayılır'ın bu binada oturmadığı tespit edilirken, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aydın Sayılır'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.