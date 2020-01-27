Silah ve bıçakla market çalışanlarını gasp eden zanlı tutuklandı

Bursa'da yüzüne bandana takarak silahla marketi soyan ve daha sonra 100 güvenlik kamerası incelemesinin ardından 3 bin kişi arasında gözlerinden tespit edilerek İstanbul'da yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Cumartesi akşamı Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünü bandanayla kapatan F.K. (20), Çekirge Caddesi üzerindeki bir markete girdi. Çantasından çıkarttığı silah ve bıçakla kasadaki 2 kadın çalışanı tehdit eden şahıs, kasadaki bin 470 lirayı gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışanların ifadelerini alarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin taktığı bandana ve çanta ise marketin yakınlarında bulundu. Bandana ile yüzünü kapatan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin gözlerinden yola çıkarak 100 güvenlik kamerasını inceledi. Bölgede bulunan 100 güvenlik kamerasında 3 bin kişiyi inceleyen ekipler, elinde silah ve bıçakla marketi soyan bandanalı soyguncunun kimliğinin F.K. olduğunu tespit etti.

İstanbul otogara giriş yaparken yakalandı, tutuklandı

Yapılan incelemelerde olayın ardından F.K.'nin İstanbul'a gitmek için otobüse bindiğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

F.K.'nin bindiği otobüsü belirleyip Alibeyköy otogarı gişelerinde beklemeye başlayan Gasp Büro Amirliği ekipleri, gece 04.00 sularında otobüsün otogara yanaşmasını beklemeden gişelerde durdurarak F.K.'yi gözaltına aldı. Marketi gasp ederek İstanbul'a kaçmasının ardından İstanbul'da 8 saat sonra yakalanan F.K. sorgulanmak üzere Bursa'ya getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandanayla yüzünü kapatan silahlı ve bıçaklı gaspçı kamerada

Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yüzünü bandana ile kapatarak markete giren F.K.'nin eline silahı alarak kasaya yöneldiği görülüyor. Market çalışanlarının tepki göstermesi üzerine elindeki silahı kasaya bırakan gaspçı, eline bıçağı alarak market çalışanlarını tehdit ediyor. Yaşanan arbede sırasında market çalışanı kasaya bırakılan silahı alıyor. Gaspçı daha sonra kasada bulunan paraları alarak hızla kaçıyor.