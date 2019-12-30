İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahla banka soydu, çıkarken bomba bıraktı

Bursa’da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken içinde bomba olan çantayı bıraktı.

Bursa'da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken içinde bomba olan çantayı bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu kayıplara karışırken, banka müşterileri ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.


Nilüfer'e bağlı Özlüce Mahallesi'nde bulunan elinde silahla bankaya giren yüzü kar maskeli soyguncu, bankadaki paraları aldıktan sonra kaçarken bankaya içinde düzenek bulunan çanta bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu, paraları alıp kayıplara karıştı. Banka müşterileri ve çalışanlar paniğe kapılarak bankadan dışarı çıkamadı. Haber verilmesi üzerine bankaya bomba imha ekibi, çevik kuvvet ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İçeride mahsur kalan çalışan ve müşteriler panik içinde kurtarılmayı bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.