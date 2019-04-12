Silahla soygun yapıp altınları çuvala koyan soyguncular: "Borçlarımız vardı, pişmanız”

Bursa'da kuyumcudan silah zoruyla 2 kilo altın gasp eden zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılar, borçlarının olduğunu belirterek, “Pişmanız” dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri kapalı 2 kişi silahla Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcuya girdi. Şüphelilerden biri silahla Kapılı'nın üzerine çullanırken, diğeri altınları çalmaya başladı. Boğuşmanın ardından diğer kişi 2 kilo altını çuvala doldurup olay yerinden uzaklaştı. Soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün önce 16 ACS 014 plaka aracın kuyumcunun iş yeri önünde gözcülük yaptığını tespit etti. Güven timleri tarafından soygundan çok geçmeden araç içerisinde şüpheli F.Y. (28) yakalandı. F.Y.'nin ifadesiyle diğer şüpheli O.K. (33) de gözaltına alındı.

Gasp büro dedektifleri, zanlıların ifadesinin ardından gasp edilen altınları Uludağ'ın eteklerinde Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafındaki ormanlık alanda buldu. Ayrıca F.Y.'nin evinde yapılan aramada ise yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Sorgusu biten iki şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, gazetecilerin sorusu üzerine, “Borcumuz vardı. Pişmanız” dedi.