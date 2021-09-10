Silahlı hırsızlar bebek kamerasına yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir eve giren kimliği belirsiz maskeli hırsızlar saniyeler içerisinde evi soyup soğana çevirdi. Ailenin yatak odasına girip etrafı didik didik eden silahlı hırsızlar, tüm ziynet eşyalarını çalarken 50 gün önce dünyaya gelen bebek için odaya konulan bebek kamerasına yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre; olay Yeni Mahalle'deki bir apartmanda meydana geldi. M.E. ye ait apartman dairesine aile sakinlerinin evde olmadığı bir sırada giren kimliği belirsiz şapkalı ve maskeli 3 hırsız yatak odasına girip uzun süre ziynet eşyası aradı. Odayı talan eden hırsızlar aileye ait değerli eşyaları tek tek toplayıp ceplerine doldurdu. O anlar ailenin 50 gün önce dünyaya gelen bebekleri için koyduğu kamera tarafından görüntülendi.

Hırsızlardan birinin belinde bulunan tabanca da kamera tarafından görüntülendi. Mudanya halkını bezdiren hırsızlar dakikalar içerisinde evi soyup soğana çevirdikten sonra rahat tavırla dışarıya çıkıp evi terk etti.

Evlerine geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şok olan aile; polisi arayarak ihbarda bulundu. 5 aydır işsiz olduğunu ve evin hırsızlık sigortasının olmadığını belirten M.E. "50 günlük bebeğimizin bilekliğini bile almışlar. Beşiği yatak odamızda; bebek için odaya kamera koymuştuk. Hırsızların hepsi kameraya yakalanmış. Suçluların biran önce yakalanıp hapis cezasına çarptırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.